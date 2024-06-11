Adıyaman'da kamyon şarampole devrildi

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde dorsesinde bulunan yükü boşaltan kamyon şarampole devrildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kösüklü köyünde dorsesinde bulunan kumu boşalttığı esnada kayan kamyon şarampole devrildi. Meydana gelen olayda sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı devlet hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN