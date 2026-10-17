Adıyaman'da kavşak yakınında motosiklet ile otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Adıyaman'da kavşak yakınında motosiklet ile otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı

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Adıyaman\'da kavşak yakınında motosiklet ile otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı
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Adıyaman'da Sümerevler Mahallesi'ndeki Karayolları Kavşağı yakınında motosiklet ile otomobil çarpıştı; kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Sümerevler Mahallesi Karayolları Kavşağı yakınlarında Mustafa Enes G., yönetimindeki 02 AEJ 907 plakalı motosiklet ile Zeynal Abidin A., yönetimindeki 02 AGM 881 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Mustafa Enes G., yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
Adıyaman Eğitim ve Araştırma HastanesiMotosikletAdıyaman3. SayfaGüncelKazaSon Dakika

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