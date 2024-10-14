Adıyaman\'da Kaza: 1 Yaralı

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Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucunda 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Atatürk Bulvarı üzeri eski Valilik kavşağında henüz sürücüleri öğrenilemeyen 44 AAJ 360 plakalı otomobil ile 44 AEK 892 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 44 AAJ 360 plakalı araçta yolcu konumunda bulunan Edibe Uğur yaralandı. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN