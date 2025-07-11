Adıyaman\'da Kaza: 2 Yaralı

Adıyaman'da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Faik B., idaresindeki motosikletle Sinan B., idaresindeki 27 AGG 022 plakalı otomobil, Flamingo yolu üzerinde çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Faik D., ile motosiklette bulunan Yusuf D., yaralandı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan her iki yaralıya olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edildi. Müdahaleleri ambulansta yapılan her iki yaralı, hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Olay yerine daha sonra gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından kazaya karışan motosiklet ve otomobil yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN