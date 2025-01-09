Otomobil ile yakıt tankeri çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı
ADIYAMAN - Adıyaman'da, yakıt tankeri ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre, 3 kişi öldü 4 kişi ise yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Gölbaşı Karayolu Besni Yol ayrımı yakınlarında 27 GG 300 plakalı Ford marka otomobil ile 02 FY 339 plakalı yakıt tankeri çarpıştı. Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre, 2'si kadın 3 kişi hayatını kaybederken 4 kişinin ise yaralandığı öğrenildi. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, AFAD ekibi, itfaiye ekibi ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Detaylar gelecek.
Son Dakika › 3.Sayfa › Adıyaman'da Kaza: 3 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
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