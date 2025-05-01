Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole savrulması sonucu 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, Kahta- Diyarbakır karayolu Nissibi Köprüsü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole girdi. Meydana gelen kazada araçta bulunan İ.B., A.B., S.B. ve İ.Ş. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Adıyaman'da Kaza: 4 Yaralı - Son Dakika
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