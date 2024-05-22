Kahta\'da Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan 2 Şahıs Yakalandı

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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, hakkında alkol veya uyuşturucu madde etkisi altındayken araç kullanma suçundan 11 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.B.T., isimli şahıs ile dolandırıcılık suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edilen M.Y., yakalanarak gözaltına allındı. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen her iki şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN