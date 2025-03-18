Adıyaman\'da Konteyner Kentte Yangın

Adıyaman'da konteyner kentte bir konteynerde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Örenli Mevki Otogar yan tarafında yer alan depremze vatandaşların kaldığı K-6 Konteyner Kentte bulunan bir konteyner alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangını fark eden vatandaşlar alevlere müdahale ederek itfaiye ekiplerine haber verdi. Korku ve paniğin yaşandığı olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahaleleri sonucunda yangın etrafta bulunan diğer konteynerlere sıçramadan söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda yanan konteyner kullanılamaz hale geldi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN