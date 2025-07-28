Adıyaman\'da Konteyner Kentte Yangın

Adıyaman'da, konteyner kent içerisinde meydana gelen yangın korku ve paniğe neden oldu. Dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre, Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan K2-B Konteyner Kent içerisinde bulunan bir konteyner alev alarak yandı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine itfaiye ekipleri, sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 2 kişi ise tedbir amaçlı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN
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