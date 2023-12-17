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Adıyaman'da konteyner yangını

Adıyaman Merkez Mimar Sinan Parkı yakınlarında bulunan bir konteyner gece geç saatlerde alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen veya yaralanan olmazken konteyner kullanılamaz hale geldi. Soruşturma devam ediyor.

Adıyaman\'da konteyner yangını
17.12.2023 - 14:43,
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Adıyaman'da, bir konteynerde çıkan yangın korkuya neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Merkez Mimar Sinan Parkı yakınlarında bulunan ve kime ait olduğu belirlenemeyen bir konteyner gece geç saatlerde alev aldı. Yükselen dumanları fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen yada yaralanan olmazken konteyner kullanılamaz hale geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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Adıyaman, İtfaiye, Mimar, Son Dakika

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