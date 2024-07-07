Adıyaman'da market yangını müşteriler tarafından söndürüldü - Son Dakika
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Adıyaman'da market yangını müşteriler tarafından söndürüldü

Adıyaman\'da market yangını müşteriler tarafından söndürüldü

Adıyaman merkez Siteler Mahallesinde faaliyet gösteren bir markette çıkan yangın, market çalışanları ve müşteriler tarafından söndürüldü. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek soğutma çalışması yaptı. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, markette maddi hasar meydana geldi. Yangının nedeni ise incelemelerin ardından belirlenecek.

07.07.2024 16:48
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Adıyaman'da, bir markette çıkan yangın müşteriler tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Siteler Mahallesinde faaliyet gösteren bir markette yangın meydana geldi. Çıkan yangını fark eden market çalışanları ile müşteriler alevlere müdahale ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın iş yeri çalışanları ve müşteriler tarafından söndürülürken olay yerine gelen itfaiye ekiplerince de soğutma çalışması yapıldı. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda markette maddi hasar meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangının nedeni yapılacak olan incelemelerin ardından belli olacağı öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da market yangını müşteriler tarafından söndürüldü - Son Dakika

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