Adıyaman'da Minibüs Çarpışması: 5 Yaralı - Son Dakika
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Adıyaman'da Minibüs Çarpışması: 5 Yaralı

Adıyaman-Kahta yolunda iki minibüs çarpıştı, 5 kişi yaralandı. Soruşturma başlatıldı.

13.02.2025 18:45
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Adıyaman'da iki minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüleri henüz belirlenemeyen 35 K 49061 plakalı minibüs ile 02 AEC 373 plakalı minibüs, Adıyaman- Kahta Karayolu Hasancık Köyü yakınlarında çarpıştı. kazada araçlarda bulunan Mikail B., Gökhan A., Hamza D., Neşet Y., ve Fatma Ş. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

3-sayfa, Ulaşım, Yaşam, Kahta, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da Minibüs Çarpışması: 5 Yaralı - Son Dakika

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