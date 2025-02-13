Adıyaman'da Minibüs Çarpışması: 5 Yaralı

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Adıyaman'da iki minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüleri henüz belirlenemeyen 35 K 49061 plakalı minibüs ile 02 AEC 373 plakalı minibüs, Adıyaman- Kahta Karayolu Hasancık Köyü yakınlarında çarpıştı. kazada araçlarda bulunan Mikail B., Gökhan A., Hamza D., Neşet Y., ve Fatma Ş. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN