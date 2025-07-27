Adıyaman\'da Orman Yangını: Ekipler Mücadele Ediyor

Adıyaman'ın Gerger ilçesine bağlı Keleşan Mahallesi sınırları içerisindeki ormanlık alanda sabah saatlerinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesine rağmen etkisini sürdürüyor.

Edinilen bilgilere göre, Gerger ilçe merkezine bağlı Keleşan Mahallesi yakınlarında bulunan arazide sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına Gerger Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri ile Adıyaman Orman Müdürlüğü personelleri müdahale ederken, alevlerin yerleşim yerlerine yaklaştığı gözlemlendi.

Yangına müdahale amacıyla bölgeye hava desteği de sağlandı. Olay yerine sevk edilen helikopterle havadan söndürme çalışmaları başlatıldı. İlçe halkı da ekiplerin çalışmalarına destek vererek yangının kontrol altına alınmasına yardımcı oluyor.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ederken, bölgede tedbirler artırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN