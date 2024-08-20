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Adıyaman'da otluk alanda çıkarak bahçeye sıçrayan yangın korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Merkez Fatih Mahallesi Kireçhane Caddesi yakınlarında bulunan boş bir tarlada henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek çevreye yayıldı. Hızla ilerleyen yangın burada bulunan bir evin bahçesine sıçramasıyla korku yaşandı. Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahaleler sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı yangında evin bahçe kısmında yer alan meyve ağaçları zarar gördü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN