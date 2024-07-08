Adıyaman'da Otomobil Alev Aldı

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Adıyaman'da, seyir halindeki bir otomobil, alev alarak cayır cayır yandı. Aracın alev alev yanma anları araç kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Karadağ ormanlık alan içerisinde seyir halinde bulunan bir otomobil alev aldı. Otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Biranda alev topuna dönen otomobilden sürücü kendini güçlükle dışarıya attı. Alev alan otomobil için durum itfaiye ekiplerine bildirilirken otomobilin yanma görüntüleri bir başka otomobilin araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Bir süre yanan otomobil çevredeki vatandaşlar tarafından yangın söndürme tüpüyle söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda araçta maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN