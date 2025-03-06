Adıyaman'da Otomobil Alev Aldı - Son Dakika
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Adıyaman'da Otomobil Alev Aldı

Adıyaman\'da Otomobil Alev Aldı

Adıyaman'da seyir halindeki bir otomobil motor kısmında çıkan yangın sonucu yandı, can kaybı yok.

06.03.2025 12:25
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Adıyaman'da seyir halinde olan bir otomobil alev alarak yandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Atatürk Bulvarı karayolları kavşağı yakınlarında seyir halinde olan M.K. idaresindeki 02 AFK 773 plakalı otomobil alev aldı. Otomobilin motor kısmında elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden sürücü aracı durdurarak alevlere müdahale etti. Yangın daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında araçta hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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