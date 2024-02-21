Adıyaman'da Otomobil Takla Attı, İstinat Duvarına Çarptı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Adıyaman'da Otomobil Takla Attı, İstinat Duvarına Çarptı

Adıyaman\'da Otomobil Takla Attı, İstinat Duvarına Çarptı

Adıyaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla atarak istinat duvarına çarptı. Kazada ölen veya yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. Soruşturma devam ediyor.

21.02.2024 12:09  Güncelleme: 12:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla atarak istinat duvarına çarptı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Kahta Karayolu Havalimanı Kavşağı yakınlarında sürücüsü öğrenilemeyen 63 AEK 810 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Takla atan otomobil istinat duvarına çarparak durdu. Meydana gelen kazada ölen yada yaralanan olmazken otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Adıyaman, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da Otomobil Takla Attı, İstinat Duvarına Çarptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2024 01:34:41. #1.12#
SON DAKİKA: Adıyaman'da Otomobil Takla Attı, İstinat Duvarına Çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement