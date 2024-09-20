Adıyaman'da Park Halindeki Ticari Araç Yangın Çıkardı

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde park halinde bulunan hafif ticari aracın motor kısmı yandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Ertuğrul Bey Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, M.F.'ye ait plakası öğrenilemeyen park halindeki hafif ticari aracın motor kısmından bilinmeyen nedenden dolayı alevler yükseldi. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Gölbaşı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kısa sürede söndürdü. Meydana gelen yangında ölen yada yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN