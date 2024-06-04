Adıyaman'da Polis Ekipleri Şüpheli Şahsın Üzerinden Tabanca Ele Geçirdi

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Adıyaman'da, polis ekiplerinin durumundan şüphelenilerek durdurduğu şahsın üzerinden tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı üzerinde devriye görevi yapan polis ekipleri durumundan şüphelendiği H.A., isimli şahsı durdurdu. Şahsın üzerinde yapılan incelemeler sonucunda 1 adet tabanca ve bu tabancaya ait 13 adet mermi ele geçirildi. Tabanca ve mermiler muhafaza altına alınırken H.A., isimli şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN