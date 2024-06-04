Adıyaman'da Polis Ekipleri Şüpheli Şahsın Üzerinden Tabanca Ele Geçirdi - Son Dakika
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Adıyaman'da Polis Ekipleri Şüpheli Şahsın Üzerinden Tabanca Ele Geçirdi

Adıyaman'da polis ekipleri tarafından durdurulan H.A. isimli şahsın üzerinde yapılan incelemeler sonucunda 1 adet tabanca ve 13 adet mermi bulundu. H.A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Soruşturma devam ediyor.

04.06.2024 13:46
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Adıyaman'da, polis ekiplerinin durumundan şüphelenilerek durdurduğu şahsın üzerinden tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı üzerinde devriye görevi yapan polis ekipleri durumundan şüphelendiği H.A., isimli şahsı durdurdu. Şahsın üzerinde yapılan incelemeler sonucunda 1 adet tabanca ve bu tabancaya ait 13 adet mermi ele geçirildi. Tabanca ve mermiler muhafaza altına alınırken H.A., isimli şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Atatürk Bulvarı, Adıyaman, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da Polis Ekipleri Şüpheli Şahsın Üzerinden Tabanca Ele Geçirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da Polis Ekipleri Şüpheli Şahsın Üzerinden Tabanca Ele Geçirdi - Son Dakika
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