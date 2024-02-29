Adıyaman'da Şahıs, Görme Engelli Babasını ve Oğlunu Damdan Atıp Yaraladıktan Sonra Annesini Darp Etti - Son Dakika
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Adıyaman'da Şahıs, Görme Engelli Babasını ve Oğlunu Damdan Atıp Yaraladıktan Sonra Annesini Darp Etti

Adıyaman\'da Şahıs, Görme Engelli Babasını ve Oğlunu Damdan Atıp Yaraladıktan Sonra Annesini Darp Etti

Adıyaman'da bir şahıs, görme engelli babası ile 12 yaşlarındaki oğlunu damdan aşağıya atıp yaraladıktan sonra annesini darp etti. Olayın ardından şahıs gözaltına alındı ve yaralanan kişiler hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından olay yerinde bulunan bir av tüfeğine el konuldu.

29.02.2024 11:32  Güncelleme: 11:33
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Adıyaman'da bir şahıs, görme engelli babası ile 12 yaşlarındaki oğlunu damdan aşağıya atıp yaraladıktan sonra annesini darp etti.
Edinilen bilgilere göre olay, Adıyaman merkez Musalla Mahallesi 1418 Sokak'taki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Y.G. isimli şahıs, henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı görme engelli babası F.G. ile 12 yaşlarındaki oğlu H.G.'yi tek katlı evlerinin damından aşağıya attı. Görme engelli babasını ve oğlunu yaralayan Y.G., daha sonra annesi Y.G.'yi de darp etti. Durum üzerine olay yerine sağlık ile polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, annesini, babasını ve oğlunu yaralayan Y.G'yi gözaltına aldı. Şahıs, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken yaralanan F.G., H.G. ve Y.G. isimli 3 kişi, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan olay yerinde bulunan 1 adet av tüfeğine de polis ekiplerince el konuldu.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Adıyaman, Aile İçi Şiddet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da Şahıs, Görme Engelli Babasını ve Oğlunu Damdan Atıp Yaraladıktan Sonra Annesini Darp Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da Şahıs, Görme Engelli Babasını ve Oğlunu Damdan Atıp Yaraladıktan Sonra Annesini Darp Etti - Son Dakika
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