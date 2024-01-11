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Adıyaman'da Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: Gözaltına Alınan Şahıslardan Silah ve Uyuşturucu Maddesi Ele Geçirildi - Son Dakika
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Adıyaman'da Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: Gözaltına Alınan Şahıslardan Silah ve Uyuşturucu Maddesi Ele Geçirildi

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Kahta ilçesinde gerçekleştirdikleri operasyonda 2 ayrı adreste arama yaparak B.H.Ç, S.N.S, E.A ve M.S. isimli şahısları gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 1.98 gram sentetik kannobinoid hammaddesi, 54.76 gram sentetik kannobinoid maddesi, 1 adet kuru sıkı tabanca ve 2 adet pompalı tüfek, 1 adet şarjör ele geçirildi. Şahıslar hakkında işlemler devam ediyor.

Adıyaman\'da Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: Gözaltına Alınan Şahıslardan Silah ve Uyuşturucu Maddesi Ele Geçirildi
11.01.2024 - 13:19,
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Adıyaman'da polis ekipleri iki farklı adreste yaptıkları aramada silah ve uyuşturucu madde ele geçirdi.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri ortak çalışma yaptı.

Kahta ilçesinde Cumhuriyet ve Gazi Mahallesinde 2 ayrı adreste arama gerçekleştirildi. B.H.Ç, S.N.S, E.A ve M.S. isimli şahısların gözaltına alındığı arama 1.98 gram sentetik kannobinoid hammaddesi, 54.76 gram sentetik kannobinoid maddesi, 1 adet kuru sıkı tabanca ve 2 adet pompalı tüfek, 1 adet şarjör ele geçirildi.

Şahıslar ile ilgili işlemler sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: Gözaltına Alınan Şahıslardan Silah ve Uyuşturucu Maddesi Ele Geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adıyaman'da Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: Gözaltına Alınan Şahıslardan Silah ve Uyuşturucu Maddesi Ele Geçirildi - Son Dakika
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