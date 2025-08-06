Adıyaman\'da silahlı saldırı

Adıyaman'da bir genç, motosikletli şahısların silahlı saldırısına uğraması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bahçecik Mahallesinde kaldırımda yürüyen Muhammed Arda Ö. (18), isimli kişi, kimlikleri henüz tespit edilemeyen motosikletli şahısların silahlı saldırısına uğradı. Ayağından vurulan genç, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken motosikletli saldırganlar ise olay yerinden hızla kaçarak kayıplara karıştı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN