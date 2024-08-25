Adıyaman\'da Sitede Kuru Ot Yangını

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Adıyaman'da, bir sitenin bahçesinde meydana gelen kuru ot yangını korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Barbaros Hayrettin Mahallesi Meslek Lisesi Kavşağı yakınlarında bulunan bir sitenin bahçesindeki kuru otlar alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler korkuya neden oldu. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olay sonrası itfaiye ekipleri, soğutma çalışmalarının ardından olay yerinden ayrıldı. - ADIYAMAN