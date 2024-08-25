Adıyaman'da Sitede Kuru Ot Yangını - Son Dakika
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Adıyaman'da Sitede Kuru Ot Yangını

Adıyaman\'da Sitede Kuru Ot Yangını

Adıyaman merkezinde bir sitenin bahçesinde çıkan kuru ot yangını korku dolu anlar yaşattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

25.08.2024 12:08
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Adıyaman'da, bir sitenin bahçesinde meydana gelen kuru ot yangını korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Barbaros Hayrettin Mahallesi Meslek Lisesi Kavşağı yakınlarında bulunan bir sitenin bahçesindeki kuru otlar alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler korkuya neden oldu. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olay sonrası itfaiye ekipleri, soğutma çalışmalarının ardından olay yerinden ayrıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da Sitede Kuru Ot Yangını - Son Dakika

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