Adıyaman\'da yaşlı adam yol kenarında ölü bulundu

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Adıyaman Merkez Karapınar Mahallesi Karapınar Mezarlığı yakınlarında bulunan Gültepe Küme Evleri Yolu kenarında Yusuf Limun (70), isimli kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar 112 Acil Sağlık ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine polis ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi.

ÖLÜM NEDENİNİ OTOPSİ AYDINLATACAK

Olay yerine gelen ekipler Yusuf Limun'un cenazesinde ve olay yerinde incelemelerde bulundu. Yusuf Limun'un cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Yusuf Limun'un kesin ölüm nedeni yapılacak olan araştırmaların tamamlanması sonrası belirleneceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.