Adıyaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman-Gölbaşı karayolu Şanlıurfa yol ayrımı kavşağı yakınlarında sürücüsü henüz öğrenilemeyen 34 EYF 045 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra kontrolden çıkarak takla attı. Meydana gelen kazada otomobil içerisinde bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Adıyaman'da Takla Atan Araçta 1 Yaralı - Son Dakika
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