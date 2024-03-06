Adıyaman\'da Terör Örgütü Propagandası Yapan 33 Sosyal Medya Hesabı Erişime Kapatıldı

Televizyon Haber Spikeri Canlı Yayında Kuşun Saldırısına Uğradı

Televizyon haber spikeri Ursula Heger, canlı yayında bir kuşun kafasına dokuz kez vurmasına rağmen haberine devam etti. Olay, Avustralya'da bir polis memurunu taciz etmekle suçlanan bir spor yıldızının haberini aktarırken gerçekleşti. Ursula'nın sakin kalmaya çalıştığı ve kuşun saldırısına rağmen haberine devam ettiği anlar, videoda görüntülendi. Olayın ardından Ursula'nın yayına devam etmesi takdir topladı.