Adıyaman'da seyir halindeki bir tır alev alarak cayır cayır yandı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi Buğday Pazarı yakınlarında seyir halinde olan bir tır alev aldı. Aracın yandığını fark eden sürücü itfaiye ekiplerine bilgi vererek aracı yol kenarına aldı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahaleleri sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmalarının yapıldığı tırda ölen yada yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Adıyaman'da Tır Yangını - Son Dakika
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