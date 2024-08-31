3.Sayfa

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde traktörün römorkundan düşen kadın yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesine bağlı Belören Beldesinde üzüm bağında Pınar Ö., park halindeki traktörün römorkunda bulunduğu esnada dengesini kaybederek düştü. Olayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Pınar Ö., Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN