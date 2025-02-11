Adıyaman\'da Uyuşturucu Operasyonu

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Adıyaman'da, uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik özel harekat destekli şafak operasyonu yapıldı. Koçbaşı ile kırılarak girilen adreslerde 11 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma ekipleri tarafından kent merkezinde ve kırsal bölgede tespit edilen 15 farklı adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu yapıldı. Şafak vakti yapılan operasyonlarda ekipler, açılmayan kapıları koçbaşıyla tek tek kırdı. Özel harekat polis ekiplerinin de destek verdiği operasyonda toplam 11 kişi adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler gözaltına aldıkları şahısları polis merkezine ve jandarma komutanlığına götürdü.

Aynı zamanda ekipler tarafından adreslerde yapılan aramalarda ise uyuşturucu maddeler ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparatlar ele geçirildi.

Konuyla ilgili soruşturma başladı. - ADIYAMAN