Adıyaman'da Uyuşturucudan Elde Edilen 850 Bin TL Çalındı, 3 Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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Adıyaman'da Uyuşturucudan Elde Edilen 850 Bin TL Çalındı, 3 Şahıs Tutuklandı

Adıyaman\'da Uyuşturucudan Elde Edilen 850 Bin TL Çalındı, 3 Şahıs Tutuklandı

Adıyaman'da bir yolcu otobüsünde uyuşturucudan elde edilen 850 bin TL paranın çalınması olayında M.A., İ.S. ve E.A. isimli 3 şahıs tutuklandı. Şahısların uyuşturucudan elde ettikleri parayı birbirlerinden çalmaya çalıştığı belirlendi.

02.06.2024 15:05
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Adıyaman'da, bir yolcu otobüsü içerisinde uyuşturucudan elde edilen 850 bin TL paranın çalınması olayında 3 şahıs, jandarma ekiplerince sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, M.A., İ.S., ve E.A., isimli şahıslar, iddiaya göre uyuşturucudan elde ettikleri 850 bin TL parayla şehirlerarası otobüse bindi. Bir süre sonra paranın çalındığını fark eden şahıslar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Konuyla ilgili inceleme başlatan jandarma ekipleri yaptıkları çalışmalar neticesinde paranın uyuşturucudan elde edildiği ve şahısların 850 bin TL parayı bir birinden çalmaya çalıştığı anlaşıldı. Durum üzerine gözaltına alınan 3 şahıs, jandarma komutanlığında tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Adıyaman, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da Uyuşturucudan Elde Edilen 850 Bin TL Çalındı, 3 Şahıs Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da Uyuşturucudan Elde Edilen 850 Bin TL Çalındı, 3 Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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