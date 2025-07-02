Adıyaman\'da Yangın Kontrol Altına Alındı

Adıyaman'da, madde bağımlıları tarafından çıkarıldığı iddia edilen yangın evlere sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yunus Emre Mahallesi Şahmir Mezarlığında yangın meydana geldi. Her gece madde bağımlıları tarafından ateşe verildiği iddia edilen yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek yayıldı. Anız yangınına neden olan yangından dolayı çevrede bulunan bir çok ağaç zarar gördü. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının çevredeki evlere sıçrama ihtimalinden dolayı korku ve panik yaşandı. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Vatandaşlar, bölgede bu tür olayların madde bağımlılarından dolayı sıklıkla yaşandığını vurgulayarak duruma tepki gösterdi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN