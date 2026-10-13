Adıyaman Kahta'da yoldan çıkan otomobil şarampole yuvarlandı, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Adıyaman Kahta'da yoldan çıkan otomobil şarampole yuvarlandı, 3 kişi yaralandı

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Adıyaman Kahta\'da yoldan çıkan otomobil şarampole yuvarlandı, 3 kişi yaralandı
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil şarampole yuvarlandı, kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı; soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta-Adıyaman kara yolunda Muhammed Çolak yönetimindeki 46 ACE 517 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Muhammed Çolak ile araçta bulunan Mihraç Kaya ve Ferhat Diyar Yılmaz yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araçtan çıkarılan yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralılar, Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
Kahta Devlet HastanesiAdıyaman3. SayfaGüncelKahtaKazaSon Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman Kahta'da yoldan çıkan otomobil şarampole yuvarlandı, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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