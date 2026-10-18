Samsat yolunda devrilmenin eşiğine gelen minibüs, vatandaş ve jandarmanın çabasıyla kurtarıldı - Son Dakika
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Samsat yolunda devrilmenin eşiğine gelen minibüs, vatandaş ve jandarmanın çabasıyla kurtarıldı

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Samsat yolunda devrilmenin eşiğine gelen minibüs, vatandaş ve jandarmanın çabasıyla kurtarıldı
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Adıyaman'ın Samsat Karayolu'nda dar yolda karşı yönden gelen bir araçla karşılaşan minibüs, şarampole girdi ve devrilmenin eşiğinde askıda kaldı. Araç; halat, traktör ve iş makinesi kullanan vatandaşlar ile jandarma ekiplerince kontrollü biçimde yola çekildi. Yeni yapılan yolun iki aracın geçişi için yetersiz olduğunu söyleyen bölge halkı, güzergahın genişletilmesi çağrısında bulundu.

Adıyaman- Samsat Karayolu'nda dar yolda karşı yönden gelen araçla karşılaşan minibüs, şarampole girerek devrilmekten son anda kurtuldu. Askıda kalan minibüs, vatandaşlar ve jandarma ekiplerince halatlar, traktörler ve iş makineleri kullanılarak bulunduğu yerden çıkarıldı.

HALATLARLA BAĞLAYIP KONTROLLÜ ŞEKİLDE ÇIKARDILAR

Olay, Adıyaman-Samsat Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, karayolunda seyir halinde olan bir minibüs, yolun dar olması nedeniyle karşı yönden gelen araçla karşılaşınca zor anlar yaşadı. Şarampole giren minibüs, devrilmekten son anda kurtularak askıda kaldı. Minibüsün bulunduğu yerden çıkarılması için vatandaşlar ve jandarma ekipleri seferber oldu. Halatlarla bağlanan minibüs, traktör ve iş makinelerinin yardımıyla kontrollü şekilde bulunduğu yerden çıkarıldı.

YOLUN GENİŞLETİLMESİNİ İSTEDİLER

Bölge sakinleri, yeni yapılan karayolunun yeterince geniş olmadığını belirterek, duruma tepki gösterdi. Yolun dar olması nedeniyle özellikle karşı yönlerden gelen iki aracın yan yana geçmekte zorlandığını ifade eden vatandaşlar, benzer kazaların yaşanmaması için yolun genişletilmesini istedi. Vatandaşlar, söz konusu güzergahta gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ve yolun yeniden düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: İHA
Trafik KazalarıOtomobilJandarmaAdıyaman3. SayfaSamsatUlaşımGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Samsat yolunda devrilmenin eşiğine gelen minibüs, vatandaş ve jandarmanın çabasıyla kurtarıldı - Son Dakika
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