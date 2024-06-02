3.Sayfa

AFAD Küçükçekmece'de çöken binada hassas cihazlarla dinleme çalışması yaptı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de 3 katlı bir bina henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. 1 kişinin hayatını kaybettiği olayda 8 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Çöken binanın enkazında ise AFAD ekipleri tarafından hassas cihazlarla dinleme çalışması yaptı.

Küçükçekmece'de sabah saatlerinde 3 katlı bina çöktü. 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 8 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı binanın enkazında herhangi birisinin kalmış olma ihtimaline karşı AFAD ekipleri hassas cihazlarla ses dinledi. Ekipler dinleme yaptığı sırada vatandaşlar da ses çıkarmamak için yere çöktü. Hassas burunlu köpekler enkazda arama yaptı.