AFAD Küçükçekmece'de çöken binada hassas cihazlarla dinleme çalışması yaptı - Son Dakika
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AFAD Küçükçekmece'de çöken binada hassas cihazlarla dinleme çalışması yaptı

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Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binanın enkazında AFAD ekipleri, herhangi birisinin kalmış olma ihtimaline karşı hassas cihazlarla dinleme çalışması yaptı. 1 kişinin hayatını kaybettiği olayda 8 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Ekiplerin dinleme yaparken vatandaşlar da sessizliği korumak için yere çöktü. Ayrıca, enkazda arama yapan hassas burunlu köpekler de kullanıldı.

02.06.2024 13:08
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AFAD Küçükçekmece'de çöken binada hassas cihazlarla dinleme çalışması yaptı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de 3 katlı bir bina henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. 1 kişinin hayatını kaybettiği olayda 8 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Çöken binanın enkazında ise AFAD ekipleri tarafından hassas cihazlarla dinleme çalışması yaptı.

Küçükçekmece'de sabah saatlerinde 3 katlı bina çöktü. 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 8 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı binanın enkazında herhangi birisinin kalmış olma ihtimaline karşı AFAD ekipleri hassas cihazlarla ses dinledi. Ekipler dinleme yaptığı sırada vatandaşlar da ses çıkarmamak için yere çöktü. Hassas burunlu köpekler enkazda arama yaptı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa AFAD Küçükçekmece'de çöken binada hassas cihazlarla dinleme çalışması yaptı - Son Dakika

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