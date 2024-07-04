Afşin ilçesinde trafo merkezine zarar verilip ilçeyi elektriksiz bıraktılar - Son Dakika
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Afşin ilçesinde trafo merkezine zarar verilip ilçeyi elektriksiz bıraktılar

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde kimliği belirsiz kişiler, ilçenin elektrik hattını sağlayan trafo merkezinin kapısını kırarak içeri girdi ve ana beslenme hattındaki izolatörleri kırarak ilçeyi elektriksiz bıraktı. Yaklaşık 8 saat süren elektrik kesintisi sonrasında, elektrik dağıtım firması tarafından belirli mahallelere kısmi elektrik verilmeye başlandı. Afşin Emniyet Müdürlüğü olayı araştırmak için çalışma başlattı ve suçluların yakalanması için tahkikat başlatıldı.

04.07.2024 00:00
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Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde trafo merkezine zarar verilip ilçeyi elektriksiz bıraktılar

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde kimliği belirsiz kişiler ilçenin elektrik hattını sağlayan trafo merkezinin kapısını kırıp ana beslenme hattındaki izalatörleri kırarak ilçeyi elektriksiz bıraktı.

Sabah saatlerinde gerçekleşen olayda kimliği belirsiz kişi ya da kişiler Afşin ilçesinin enerji dağıtım merkezinin kapısını kırıp içeri girerek zarar verdi. Şahıslar ana besleme hattındaki izalatörleri kırarak ilçeyi elektriksiz bıraktı. Afşin ilçe merkezinde yaklaşık 8 saat elektrik kesintisi meydana geldi. Elektrik dağıtım firması tarafından onarımı devam eden trafo merkezinde belirli mahallelere kısmen elektrik verilmeye başlandı. Afşin Emniyet müdürlüğü olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlatılırken suçlu ya da suçluların yakalanması için tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Afşin, Güvenlik, Suç, Enerji, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Afşin ilçesinde trafo merkezine zarar verilip ilçeyi elektriksiz bıraktılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afşin ilçesinde trafo merkezine zarar verilip ilçeyi elektriksiz bıraktılar - Son Dakika
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