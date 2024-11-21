Afyon'da Hapis Cezalı İki Şahıs Yakalandı

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Afyonkarahisar'da hapis cezalarıyla aranan 2 şahıs polis tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan incelemede A.G., isimli şahsın iki hırsızlık suçundan 4 yıl 7 ay hapis cezasıyla, M.K., isimli şahsın ise 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahısların peşine düşen ekipler şüphelileri yaptıkları takip sonrası yakaladı. Şahıslar ardından sevk edildikleri mahkemelere tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR