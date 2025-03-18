Afyon'da Horoz Dövüşü Baskını - Son Dakika
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Afyon'da Horoz Dövüşü Baskını

Afyon\'da Horoz Dövüşü Baskını

Polis, horoz dövüştüren 37 kişiyi yakaladı ve 140 bin TL'ye el koydu. 13 horoz kurtarıldı.

18.03.2025 11:58
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Afyonkarahisar'da bir akaryakıt istasyonunda horoz dövüştüren şahısları suçüstü yapan polis ekipleri 37 kişiyi yakalarken, olayda bahislerden elde edilen 140 bin 225 TL'ye ise el konuldu. Olayda baskın anı ile 2 şahsın ayakkabısının içine sakladığı paraların bulunması ise polis kamerasına yansıdı.

Olay, Dazkırı ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akaryakıt istasyonu eklentisinde horoz dövüştürülerek bahis oynatıldığı, dövüştürmek sureti ile hayvanlara eziyet edildiği ihbarını alan Dazkırı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ardından söz konusu adrese baskın düzenleyen ekipler içeri girdiklerinde hayrete düştü. Şahısların horoz dövüş bahis oyunları için ring alanı ve bahisçilerin oturması için tribün bile yapıldığını tespit etti. Yapılan aramamda içeride 13 horoz ile 37 kişinin olduğu belirlendi. Kumar oyunundan elde edilen gelire el konulmasını önlemek amacıyla 2 şahsın paraları ayakkabılarının içine gizledikleri tespit edilirken, bu paralarla birlikte kumardan elde edilen toplam 140 bin 225 TL'ye mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu.

Polis kamerasına yansıyan baskın anı sonrası S.Ç. isimli şahsa kumar oynanması için yer temin etmek ve oynatmak suçundan adli işlem yapılırken, 36 şahsa ise 'Kabahatler Kanununu, Hayvan Dövüştürmek Suretiyle Kumar Oynamak' maddesi gereğince idari yaptırım cezası kesildi.

Öte yandan, olay yerinde bulunan diğer malzemelere el konulurken, 13 horoz ise Sandıklı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Afyon'da Horoz Dövüşü Baskını - Son Dakika

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