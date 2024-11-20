Afyon'da Şok Denetim: 31 Gözaltı - Son Dakika
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Afyon'da Şok Denetim: 31 Gözaltı

Afyon\'da Şok Denetim: 31 Gözaltı

Afyonkarahisar'da yapılan polis denetimlerinde ruhsatsız silahlar ve uyuşturucular ele geçirildi.

20.11.2024 12:52
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Afyonkarahisar'da polis tarafından kent merkezinde yapılan denetimlerde haklarında yakalama kararı 31 şahıs yakalanırken, yapılan denetimlerde ruhsatsız silahlarla uyuşturucu maddeler de ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 11-17 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde ilgili yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Aranması olan şahıslara yönelik olarak yapılan yakalama çalışmaları neticesinde hapis cezası bulunan 13 şahıs ve adli para cezası ile ifadesinin alınmasına yönelik aranma kaydı bulunan 18 şahıs olmak üzere toplam 31 şahıs yakalanmıştır.

Belirtilen tarihler arasında yapılan 72 şok uygulama esnasında bin 778 şahıs, 848 araç sorgusu yapılmış, 28 araca 273 bin 707 TL ceza işlemi uygulanmıştır.

Yapılan uygulama ve kontrollerde 3 tabanca, 3 tüfek, 4 kurusıkı tabanca, 33 bıçak ve 4 fişek, 10,7 gr uyuşturucu madde, 19 parça uyuşturucu madde, 9,7 gr uyuşturucu madde ve 52 adet uyuşturucu madde ele geçirilmiştir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Afyon'da Şok Denetim: 31 Gözaltı - Son Dakika

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