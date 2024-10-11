Afyon'da Sorgum ve Sudan Otu Kontrolleri - Son Dakika
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Afyon'da Sorgum ve Sudan Otu Kontrolleri

Afyon\'da Sorgum ve Sudan Otu Kontrolleri

Tarım ekipleri, Afyonkarahisar'da sorgum ve sudan otu hasat kontrolleri yaptı.

11.10.2024 11:42
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Afyonkarahisar'da hayvan yemi olarak kullanılan sorgum ve sudan otlarında hasat dönemi kontrolleri yapıldı.

Kontrollerin Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Bolvadin ve Çay ilçelerinde yapıldığı kaydedildi. Çalışma sonrası kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise "

Sorgum sudan otu sorgum ve sudan otlarının melezlenmesiyle elde edilmektedir. Sudan otunun yaprak ve kökleri daha ince olduğundan, sindirimi daha kalın bir yaprak sistemine sahip Sorgum otundan daha kolaydır. Ayrıca, yeniden büyüme potansiyeli yüksektir. Besin değeri zengin, yüksek verimli ve süt verimi için önemli bileşenler içeren bir yem bitkisidir. Özellikle lignin oranı azaltıldığında, daha yüksek oranda lif içeriği sindirilebildiğinden, süt üretimi için büyük fayda sağlamaktadır. İlimizde hayvan beslemesinde kullanılan ürünlerden ve bakanlığımızca yürütülmekte olan yem bitkileri desteklemesine tabi olan silajlık sorgum sudan otu melezi kontrolü çerçevesinde İl Müdürlüğümüz Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü teknik ekibi, Bolvadin ve Çay ilçelerinde silajlık sorgum sudan otu melezinin hasat, hasat olgunluğu denetim ve kontrollerini gerçekleştirdi" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Afyon'da Sorgum ve Sudan Otu Kontrolleri - Son Dakika

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