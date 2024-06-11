Afyonkarahisar'da 4 Bin 259 Adet Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi, 2 Şahıs Tutuklandı

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Afyonkarahisar'da polis tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada 4 bin 259 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan iki şahıs ise tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine içerisinde 2 kişinin bulunduğu bir aracı durdurarak arama yaptı. Aramada 4 bin 259 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayın ardından isimlerinin M.C.K. ve S.A., olduğu öğrenilen 2 şahıs gözaltına alındı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR