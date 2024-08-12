Afyonkarahisar'da 7 Katlı Apartmanın Çatısında Yangın Çıktı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da 7 Katlı Apartmanın Çatısında Yangın Çıktı

Afyonkarahisar'da bir apartmanın çatısında çıkan yangın nedeniyle 14 daire boşaltıldı. İtfaiye ekipleri zamanında müdahale ederek yangını söndürdü.

12.08.2024 13:05
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Afyonkarahisar'da 7 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın büyük paniğe neden olurken, yangın dolayısıyla binada bulunan 14 daire ise güvenlik gerekçesi ile boşaltıldı.

Olay, kent merkezi Kasımpaşa mahallesi Atatürk caddesi üzerindeki 7 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, binanın çatısından dumanlar çıktığını fark eden çevre sakinleri durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler hızlı bir şekilde yangına müdahale etti. Bu sırada apartman sakinleri itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Yangın ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Ekiplerin yangının çıktığı binadaki soğutma çalışmaları devam ederken, yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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