Afyonkarahisar'da Ağabeyini Bıçaklayarak Öldüren Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Ağabeyini Bıçaklayarak Öldüren Kişi Gözaltına Alındı

Afyonkarahisar\'da Ağabeyini Bıçaklayarak Öldüren Kişi Gözaltına Alındı

Afyonkarahisar'da yaşanan kavgada G.B. isimli kişi, ağabeyini bıçaklayarak öldürdü. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü. Olayın detaylarına göre, G.B. ile ağabeyi S.B. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü ve G.B. eline geçirdiği bıçakla ağabeyini çeşitli yerlerinden yaraladı. Ancak müdahaleye rağmen ağabey kurtarılamadı.

30.04.2024 10:15
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Afyonkarahisar'da çıkan kavgada ağabeyini bıçaklayarak öldüren kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

İddiaya göre, G.B. (34) Güvenevler Mahallesi 2096 Sokak'taki bir rezidansın 12. katındaki ağabeyi S.B, (46) ile arkadaşı B.U'nun görüştüğü iş yerine geldi. G.B, burada henüz bilinmeyen nedenle ağabeyi S.B'yle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine G.B, eline geçirdiği bıçakla ağabeyini vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan S.B, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, şüpheli G.B'yi gözaltına aldı, suç aleti bıçağa da el konuldu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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