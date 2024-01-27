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Afyonkarahisar'da Aranan Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Aranan Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, 5 yıl hapis cezası ile aranan İ.B. isimli şahıs, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. İ.B., cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan aranıyordu. Yakalanan şahıs, tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Afyonkarahisar\'da Aranan Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı
27.01.2024 - 11:13,
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Afyonkarahisar'da 5 yıl hapis cezası ile aranan şahıs jandarmanın takibi sonrası yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Emirdağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde hakkında cebir, tehdit veya hile kullanılarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suç kaydı ile 5 yıl hapis cezası olan İ.B.'nin arandığı tespit edildi. Ekipler ardından yaptıkları operasyonla şahsı yakalayarak gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Bolvadin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Aranan Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı - Son Dakika
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