Afyonkarahisar'da Aranan Şahıs Yakalandı

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Afyonkarahisar'da 12 yıl 5 ay 6 gün hapis cezasıyla aranan şahıs polis tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde İ.C., isimli şahsın 2 kasten öldürme ve basit yaralama suçlarından toplamda 12 yıl 5 ay 6 gün hapis cezalarıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Ardında mahkeme çıkarılan şahıs sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR