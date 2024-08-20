Afyonkarahisar'da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Afyonkarahisar\'da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesindeki bir ev, çıkan yangında kullanılmaz hale gelirken ekipler tarafından yıkıldı. Yangının nasıl çıktığı araştırılıyor.

20.08.2024 13:12  Güncelleme: 13:14
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Afyonkarahisar'ın Çay ilçesindeki bir ev, çıkan yangında kullanılmaz hale gelirken ekipler tarafından yıkıldı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Aktaş Mahallesi Bilaloğlu Sokakta bulunan M.T.'ye ait olduğu öğrenilen ev bir anda yanmaya başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine yangın çıkan eve çok sayıda itfaiye ekibi ve emniyet güçleri sevk edildi. Çay Orman İşletme Şefliğine ait yangın arazözü ve Pazarağaç Belediyesine ait itfaiyesi, Çay Belediyesi ekibiyle birlikte yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğun uğraşları sonucunda yangın söndürüldü. Çıkan yangında ahşap bina kullanılamaz hale geldi. Yangının diğer evlere sıçramasını engellemek amacıyla Çay Belediyesi ekipleri tarafından ev yıkıldı. Yangının nasıl çıktığı ekipler tarafından araştırıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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