 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Afyonkarahisar'da düzensiz göçle mücadele operasyonunda 4 yabancı uyruklu yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Afyonkarahisar'da düzensiz göçle mücadele operasyonunda 4 yabancı uyruklu yakalandı

Afyonkarahisar'da düzensiz göçle mücadeleye yönelik yapılan huzur uygulamasında 4 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 103 terk edilmiş bina ve umuma açık işyeri kontrol edildi. 2 kişiye para cezası kesilirken, 4 yabancı uyruklu şahıs adliyede işlemlerinin ardından koruma altına alındı.

Afyonkarahisar\'da düzensiz göçle mücadele operasyonunda 4 yabancı uyruklu yakalandı
12.12.2023 - 13:06,
Abone Ol

Afyonkarahisar' da ülke genelinde eş zamanlı olarak yapılan 'düzensiz göç ile mücadeleye yönelik huzur uygulaması' 4 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Kentte ve ilçelerinde ülke geneli ile eş zamanlı olarak polis tarafından 67 ekip ve 280 personelin katılımıyla kontrol ve denetim yapıldı. Yapılan denetim çerçevesinde 103 terk edilmiş bina, umuma açık işyeri, otobüs terminalleri gibi yerler kontrol edilip 987 kişinin ve 95 araç sürücüsünün Genel Bilgi Taraması (GBT) üzerinden ehliyet ve ruhsat kontrolleri yapıldı. Kontroller neticesinde 2 şahsa 2 bin 774 TL para cezası kesilerek cezai işlem uygulandı. Geçici koruma dosyaları kapatılıp kimlikleri iptal edildiği tespit edilen 4 yabancı uyruklu şahıs adliyede yapılan işlemlerin ardından güvenlik güçleri ekipleri tarafından koruma altına alındı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Güvenlik, Göçmenler, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Afyonkarahisar'da düzensiz göçle mücadele operasyonunda 4 yabancı uyruklu yakalandı - Son Dakika


18:19
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46
TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45
Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:27
İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:25
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:14
Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
17:02
ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı
16:43
Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak

Son Dakika
18:19 MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46 TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45 Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:25 İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:27 İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:14 Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
17:02 ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı
16:43 Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak
16:36 ABD'de enflasyon kasımda beklentinin üstünde arttı
16:28 Halil Umut Meler'i yumruklayan Faruk Koca, AK Parti'den ihraç istemiyle disipline sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 19:24:54. #1.11#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da düzensiz göçle mücadele operasyonunda 4 yabancı uyruklu yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement