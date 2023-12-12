Afyonkarahisar\'da düzensiz göçle mücadele operasyonunda 4 yabancı uyruklu yakalandı

Afyonkarahisar' da ülke genelinde eş zamanlı olarak yapılan 'düzensiz göç ile mücadeleye yönelik huzur uygulaması' 4 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Kentte ve ilçelerinde ülke geneli ile eş zamanlı olarak polis tarafından 67 ekip ve 280 personelin katılımıyla kontrol ve denetim yapıldı. Yapılan denetim çerçevesinde 103 terk edilmiş bina, umuma açık işyeri, otobüs terminalleri gibi yerler kontrol edilip 987 kişinin ve 95 araç sürücüsünün Genel Bilgi Taraması (GBT) üzerinden ehliyet ve ruhsat kontrolleri yapıldı. Kontroller neticesinde 2 şahsa 2 bin 774 TL para cezası kesilerek cezai işlem uygulandı. Geçici koruma dosyaları kapatılıp kimlikleri iptal edildiği tespit edilen 4 yabancı uyruklu şahıs adliyede yapılan işlemlerin ardından güvenlik güçleri ekipleri tarafından koruma altına alındı. - AFYONKARAHİSAR