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Afyonkarahisar'da ev sahibiyle tartışan kişi intihar etti - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da ev sahibiyle tartışan kişi intihar etti

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Tatarlı beldesinde bir kişi, tartıştığı ev sahibini silahla öldürdükten sonra intihar etti. Olayın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Soruşturma başlatıldı.

Afyonkarahisar\'da ev sahibiyle tartışan kişi intihar etti
28.12.2023 - 23:26,
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Afyonkarahisar'da bir kişi, tartıştığı ev sahibini silahla öldürdükten sonra intihar etti.

Olay, Dinar ilçesine bağlı Tatarlı beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Taner C. ile ev sahibi Yüksel K. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Taner C., ev sahibi Yüksel K.'ya silahla ateş açtı. Ardından kendi evine giden genç, aynı silahla kafasına ateş ederek intihar etti. Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipleri yaptıkları incelemede ev sahibi ve kiracının öldüğünü belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından şansların cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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Jandarma, Tatarlı, Güvenlik, Cinayet, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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