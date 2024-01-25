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Afyonkarahisar'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı

Afyonkarahisar'da düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında yapılan bir uygulamada, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı. Diğer zanlı serbest bırakılırken, düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

Afyonkarahisar\'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan 1\'i tutuklandı
25.01.2024 - 14:24,  Güncelleme: 14:24
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Afyonkarahisar'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında Afyonkarahisar- Konya kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Kontrolde, araçtaki 4 kişiden 2'sinin düzensiz göçmen olduğu anlaşıldı. Gözaltına alınan araçtaki A.Ç. ile S.H. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan S.H., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı. Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı - Son Dakika
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