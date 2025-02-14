Afyonkarahisar\'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

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Afyonkarahisar'da yurt dışından illegal yollardan ülkeye giren yabancı uyrukları şahısları tuttukları evlerde barındırdığı iddia edilen 3 kişi polis operasyonu ile yakalandı.

Gerçekleştirilen operasyonla ilgili Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Ekiplerimiz tarafından ilimiz genelinde göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmada

3 adreste yapılan kontrollerde resmi makamlarca tanzim edilmiş kimlik ya da kimlik yerine geçerli herhangi bir belgesi bulunmadığı ve ülkemize illegal yollardan girdiği anlaşılan 10yabancı uyruklu şahıs yakalanmıştır. Kiraladığı evlerde ülkemize illegal yollardan giren yabancı uyruklu şahısların barınmasına imkan sağlayan 3 şüpheli şahıs yakalandı. Ülkemize illegal yollardan giren yabancı uyruklu şahısların ise sınır dışı işlemleri tamamlanmıştır" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR