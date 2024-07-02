Afyonkarahisar'da hafif ticari araç ile otomobil kafa kafa çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da hafif ticari araç ile otomobil kafa kafa çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve durumları değerlendirilmeye devam ediyor.

02.07.2024 19:27
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Afyonkarahisar'da hafif ticari araç ile otomobil kafa kafa çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesi Ağılcık köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.A., yönetimindeki 03 HS 240 plakalı hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü karşı yönden gelen A.T.'nin kullandığı 03 ET 673 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan araçlar şarampole devrilirken, kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kazada yaralanan her iki araç sürücüsü ile D.Y. isimli şahsı ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Yaralılardan A.T. ve D.Y., yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamazken, H.A.'nın ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da hafif ticari araç ile otomobil kafa kafa çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da hafif ticari araç ile otomobil kafa kafa çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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